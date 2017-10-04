В Красноярском крае сошёл с рельсов грузовой поезд

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В Красноярском крае сошёл с рельсов грузовой поезд

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Поезд. Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

По данным местных властей, пострадавших в результате случившегося нет. Угрозы экологии не отмечено.

На станции Ачинск-1 в Красноярском крае сошли с рельсов четыре вагона с углём грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

В настоящее время движение по станции приостановлено, ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий происшествия задействованы 140 человек и три восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск.

Задержаны четыре поезда дальнего следования: Москва — Нерюнгри, Новосибирск — Красноярск, Новосибирск — Нерюнгри и Чита — Адлер.

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