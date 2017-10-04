Число погибших от "Марии" в Пуэрто-Рико увеличилось до 34 человек

В связи с разрушениями Трамп заявил, что крупным финансовым организациям придётся списать долги Пуэрто-Рико.

Количество погибших из-за урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 34 человек. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп, который посетил островное государство, остался доволен работой местных властей по ликвидации последствий урагана. Он также провёл встречу с губернатором Рикардо Росселлой, на которой поблагодарил политика за помощь пострадавшим.

Кроме того, Трамп заявил, что крупным финансовым организациям придётся списать долги Пуэрто-Рико.

— Они должны много денег вашим друзьям на Уолл-стрит, и нам придётся списать это. Вам следует сказать этому долгу: "Прощай". Не знаю, будет ли это банк Goldman Sachs, но кто бы это ни был, вы можете с ним попрощаться, — сказал он.

Ураган "Мария" нанёс Пуэрто-Рико ущерб на сумму около 95 миллиардов долларов. Ранее Лайф сообщал, что Трамп забросал пострадавших от урагана в Пуэрто-Рико бумажными полотенцами и пошутил, что бюджет США "немного испорчен".