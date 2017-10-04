Лавров обвинил США в "смертельно опасных провокациях" в Сирии

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Лавров обвинил США в "смертельно опасных провокациях" в Сирии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: © REUTERS/Stephanie Keith

Глава МИД заявил, что у Москвы есть ряд вопросов к ведомым США силам на сирийской территории.

США устраивают против российских военных в Сирии смертельно опасные провокации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Asharq Al-Awsat.

— То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего террористы идут в контратаку, то "наведут" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации, — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что именно под ударами российских и сирийских военнослужащих ретировались террористы группировки ИГИЛ*, в то время как многочисленные "случайные" попадания армии США по гражданским объектам влекут за собой гибель сотен мирных жителей.

— Если применять "двойные стандарты", делить террористов на плохих и не очень плохих, то об эффективности антитеррора говорить сложно, — сказал Лавров.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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