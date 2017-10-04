Ткачёв: Россия может стать ведущей аграрной державой в мире

По словам главы Минсельхоза РФ, успешные показатели страны обусловлены поддержкой государства и использованием современных технологий при производстве.

По прогнозам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва, Россия может собрать около 128 миллионов тонн урожая зерновых, что является рекордным показателем, а также вернуть себе пальму первенства среди стран — лидеров в области агропромышленности. Об этом сообщает издание "Известия".

Как отметил глава Минсельхоза, такое позитивное развитие обусловлено государственной поддержкой, а также применением новейших технологий и удобрений.

— Чудес не бывает. Мы шли к этому постепенно, осознанно. И не один год. В этом сезоне планируем собрать 128 миллионов тонн зерна и надеемся, что Россия вернёт первенство по экспорту пшеницы, — заявил Ткачёв.

Согласно статистике, по итогам прошедших семи месяцев экспорт в страны ЕАЭС вырос на 22% и достиг 1,6 миллиарда долларов, сейчас растущий экспорт продуктов составляет 11,5 миллиарда долларов и в дальнейшем может превысить отметку в 20 миллиардов долларов. При этом Ткачёв подчеркнул, что подобные показатели никак не скажутся на увеличении цен на внутреннем рынке России.

Ещё одним нововведением станет отказ от импорта мясокостной муки из санкционных стран. Ограничение вступит в силу с первого декабря 2017 года. Такое решение обусловленно тем, что благодаря возросшим объёмам производства мясной продукции Россия сама может производить такую муку в большом объёме.