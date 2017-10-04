Белый дом попросит у Конгресса США $29 млрд на ликвидацию последствий ураганов

Помимо этих средств в течение года потребуются ещё десятки миллиардов долларов. Они пойдут в первую очередь на восстановление жилых домов.

Белый дом направит конгрессу официальный запрос о выделении $29 млрд из средств федерального бюджета для оказания помощи регионам, пострадавшим от ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария". Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, $16 млрд пойдёт на страховые выплаты участникам правительственной программы для оставшихся без крова из-за наводнений. $13 млрд предусмотрено для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое занимается ликвидацией последствий ураганов.

Ураган "Харви" обрушился на американский штат Техас в конце августа. Его жертвами стали более 80 человек, тысячи людей пострадали. Следом за ним во Флориду и на Антильские острова пришла "Ирма". По последней информации, она унесла жизнь не менее 124 человек. Ещё более 30 человек погибли от урагана "Мария".