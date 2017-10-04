В США девушка получила $6 млн из-за того, что споткнулась об ограждение

Изначально Диккенс требовала восемь миллионов долларов, однако суд посчитал, что девушка виновата в падении на 25% и удовлетворил сумму частично.

Суд американского Нью-Джерси обязал выплатить шесть миллионов долларов девушке, которая пять лет назад споткнулась об ограждение. Об этом сообщает Associated Press.

В 2011 году, когда Диккенс было 13 лет, она захотела перепрыгнуть натянутую в качестве ограждения от автомобилей цепочку. В результате девушка зацепилась ногой и сломала руку.

В дальнейшем из-за этой травмы у Диккенс начал развиваться артрит, который причиняет ей боль и не позволяет в полной мере использовать руку.

— Я думаю, что судьи приняли правильное решение. У неё развился артрит и она не может нормально двигать рукой. К сожалению, у Диккенс осталась травма, которая будет ухудшаться в течение всей её жизни, — сказал адвокат девушки Грегг Стоун.

Судебное решение по делу Дестини Диккенс было вынесено после пятидневного разбирательства. Изначально Диккенс требовала компенсацию в размере восьми миллионов долларов, однако суд посчитал, что девушка виновата в падении на 25% и удовлетворил сумму частично.