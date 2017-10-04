Медведица с редким окрасом поселилась на берегу Курильского озера

Ранее на территории заповедника инспекторам доводилось видеть бурого медведя с частично окрашенными белыми участками шерсти.

Медведица с редким окрасом в виде белого воротничка поселилась на берегу Курильского озера на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

— Отличительная особенность двухлетней молодой самки, которая сегодня вместе с мамой и сестрой постоянно держится в бухте Северной Курильского озера, — белый шарф или манишка, обрамляющая шею, грудь и верхнюю часть спины животного, — говорится в сообщении.

По словам инспекторов, такой окрас — редкое явление, которое связано с генетическим отклонением. Возможно, один из предков животного был альбиносом. Это ещё предстоит выяснить специалистам.