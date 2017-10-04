В Омске при взрыве в порту пострадало два человека

Два человека пострадали на буксире в порту Омска в результате взрыва топливных паров и пожара. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
— В речном порту Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211 (буксир) в результате короткого замыкания произошёл взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения, — говорится в заявлении.
В результате инцидента в больницу был доставлен моторист, а капитан-механик от госпитализации отказался. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло чуть больше часа.
Местная прокуратура начала проверку выполнения законодательства о пожарной безопасности.
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