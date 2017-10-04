Захарова ответила на заявление Латвии о "влиянии" РФ на референдум в Каталонии

Она также упомянула соседнюю Литву, от которой Москва до сих пор ждёт официального ответа по поводу "списка требований".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, что референдум о независимости Каталонии является для России "упавшей на пол конфеткой".

О якобы "влиянии" России на референдум в Каталонии Ринкевич заявил в интервью латвийской газеты Latvijas Avize. По его словам, Москва использует сложную политическую ситуацию в Испании, чтобы "расколоть ЕС".

— Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта? Не министр, а агрегатор фейковых новостей, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Она добавила, что Москва по-прежнему ждёт ответа от соседней Литвы "относительно заявления Грибаускайте (президента Литвы. — Прим. Лайфа) про какой-то "список требований", который якобы ей был предъявлен Россией".

— Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков, — написала Захарова.