Захарова ответила на заявление Латвии о "влиянии" РФ на референдум в Каталонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, что референдум о независимости Каталонии является для России "упавшей на пол конфеткой".
О якобы "влиянии" России на референдум в Каталонии Ринкевич заявил в интервью латвийской газеты Latvijas Avize. По его словам, Москва использует сложную политическую ситуацию в Испании, чтобы "расколоть ЕС".
— Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта? Не министр, а агрегатор фейковых новостей, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".
Она добавила, что Москва по-прежнему ждёт ответа от соседней Литвы "относительно заявления Грибаускайте (президента Литвы. — Прим. Лайфа) про какой-то "список требований", который якобы ей был предъявлен Россией".
— Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков, — написала Захарова.
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