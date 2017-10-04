Путин посмотрел фильм о станции "Салют-7" и встретился с космонавтами

Картина рассказывает о событиях, которые едва не обернулись человеческими жертвами.

Президент России Владимир Путин посмотрел фильм "Салют-7", посвящённый событиям, которые произошли на советской космической станции в 1985 году и могли обернуться человеческими жертвами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также глава государства встретился с режиссёром, исполнителями главных ролей и продюсерами ленты. На просмотре присутствовали ветераны-космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, лётчик-космонавт Олег Скрипочка, глава Роскосмоса Игорь Комаров, дочь Юрия Гагарина Елена и создатели картины Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

Как отметили в пресс-службе Кремля, в основу сюжета киноленты легла история, произошедшая со станцией "Салют-7", которая находилась на орбите в беспилотном режиме и неожиданно перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. Падение станции могло привести к страшной трагедии с человеческими жертвами. Чтобы предотвратить катастрофу, на орбиту отправили людей, хотя в то время никто ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом.

Полёт к станции "Салют-7" до сих пор считается самым сложным в истории мировой космонавтики.