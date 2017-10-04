Подруга стрелка из Лас-Вегаса прилетела в США

По данным AP, в аэропорту женщину встретили агенты ФБР, так как она является лицом, представляющим интерес для следствия.

Подруга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, расстрелявшего 59 человек, прилетела в США из Филиппин. Об этом сообщает AP.

BREAKING: Official says girlfriend of Las Vegas shooter arrived in US and was met by federal agents at the airport. — The Associated Press (@AP) 4 октября 2017 г.

По данным СМИ, в аэропорту женщину уже ждали агенты ФБР, так как она является лицом, "представляющим интерес для следствия".

Ранее сообщалось, что сожительница 64-летнего Пэддока Мэрилу Дэнли покинула Манилу вечером во вторник.

Напомним, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay. По последним данным, ещё более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.