ВКС РФ ликвидировали командование "Джебхат ан-нусры" в Сирии

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ВКС РФ ликвидировали командование "Джебхат ан-нусры" в Сирии

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Су-27 ВКС РФ. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Главарь террористической группировки на данный момент находится в критическом состоянии.

В результате специальной операции Минобороны РФ было ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

— 3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства "Джебхат ан-нусры" во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни, — сказал он.

Как отметили в Минобороны, главарь группировки на данный момент находится в критическом состоянии, 12 командиров убиты.

Ранее сообщалось о том, что ВКС РФ уничтожили в Сирии семерых полевых командиров боевиков.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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