Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ранее в тёмное время суток температура не опускалась ниже показателя +2,5 на территории города.

Минувшую ночь признали самой холодной в столице с начала осени. Столбики термометров остановились на отметке в +2 градуса Цельсия. Об этом сообщили в Московском метеобюро.

— Действительно, сегодня ночью в Москве было зафиксировано +2 градуса. До этого самой холодной была ночь 25 сентября, когда температура опустилась до +2,5 градуса, — отметили синоптики.

По словам метеорологов, кое-где на территории столичного региона температура опустилась до нуля. Однако в самой Москве такие показатели не зафиксированы. Впрочем, жители Подмосковья ещё раньше успели ощутить на себе первые заморозки.