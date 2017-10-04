По факту крушения самолёта Ан-28 в Казахстане возбуждено уголовное дело

На борту находилось пять человек, все они погибли. Воздушное судно полностью сгорело.

В Казахстане начали досудебное расследование по факту крушения самолёта в Илийском районе Алма-Атинской области. Об этом сообщили в Главной транспортной прокуратуре республики.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.

— Факт крушения самолёта 3 октября 2017 года зарегистрирован в ЕРДР ЛОВД (Единый реестр досудебных расследований и линейный отдел внутренних дел на транспорте. — Прим. ред.) в аэропорту Алматы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 344 Уголовного кодекса, — сообщили в ведомстве.

Самолёт принадлежал авиаперевозчику East Wing. Судно выполняло санитарный рейс и направлялось из Алма-Аты в Шымкент. Ан-28 упал рядом с селом Междуреченск. На борту находилось пять человек. Все они погибли. Самолёт сгорел полностью. Отмечено, что в нём находились врачи, которые спешили к пациентке.