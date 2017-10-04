В ДТП с грузовиком под Тюменью погибло 4 человека

Четыре человека погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения минивэна с КамАЗом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

ЧП произошло сегодня около трёх часов ночи на 182-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. По предварительным данным, минивэн Toyota Previa выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом-мусоровозом. От удара грузовик опрокинулся в кювет. Несколько пассажиров "тойоты" скончались на месте.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель "тойоты" уснул за рулём. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.