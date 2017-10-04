СМИ: В "Боевом братстве" опознали россиянина, попавшего в плен ИГИЛ в Сирии

Личность Григория Сурканова подтвердили в ветеранской организации, к которой он якобы принадлежал.

В подмосковном объединении ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" сообщили, что одним из российских граждан, попавших в плен террористов ИГИЛ* под Дейр-эз-Зором, является член их организации. Об этом сообщает "Независимая газета".

Речь якобы идёт о Григории Сурканове, который также фигурирует на видео, которое накануне распространили экстремисты.

— Да, это он. Как-то оказался в Сирии, попал в плен. Ничего больше сказать не можем,— подтвердили газете по телефону представители организации.

Личность второго попавшего в плен россиянина также уже известна. Лайф сообщал, что им оказался руководитель казачьей дружины из Ростовской области Роман Заболоцкий.

Напомним, ранее в Минобороны опровергли захват российских военных боевиками ИГИЛ. В ведомстве утверждают, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями военнослужащих ВС РФ в Сирийской Арабской Республике не было.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.