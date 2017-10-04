Ещё дороже. Цены на автомобили с мощными двигателями резко взлетят в 2018 году

Речь идёт об иномарках с двигателями мощнее 150 лошадиных сил: чем больше "лошадок" под капотом, тем существеннее окажется подорожание.

С 1 января в России повышается утилизационный сбор на автомобили и акцизы на легковушки с двигателями мощностью от 150 л.с. Такая норма содержится в проекте федерального бюджета РФ на 2018 год, который был внесён на рассмотрение в Госдуму.

Если на данный момент ставка на машины с моторами 150 л.с. и выше составляет 420 рублей за одну "лошадку", то в случае принятия законопроекта сумма возрастёт до 437 рублей, передаёт РИА "Новости".

Эксперты ожидают, что в связи с этим цена на иномарки в России резко повысится. Если речь идёт об автомобилях с мощностью 150–200 "лошадок", то подорожание окажется не таким ощутимым. Всё, что мощнее, взлетит в цене в среднем на 100 тысяч рублей.