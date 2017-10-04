Саудовская Аравия станет инвестором первой платной дороги в Москве

Условия сотрудничества ближневосточных и российских партнёров объявят в ходе визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Москву.

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) рассматривает вопрос об участии в строительстве первой платной трассы Москвы, а также линий лёгкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

PIF планирует 5 октября подписать договор о вхождении в капитал Объединённого транспортного концессионного холдинга, созданного РФПИ и компанией "Лидер". Условия соглашения стороны объявят в ходе визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Москву.

Сообщается, что, помимо саудовского фонда, в капитал холдинга планирует войти и ряд других ближневосточных партнёров РФПИ, в том числе фонд Mubadala из ОАЭ.

Дублёр Кутузовского проспекта протянется от Минской улицы до МКАД вдоль Смоленского направления МЖД и составит 10,5 км. Помимо строительства платной дороги, холдинг планирует заняться эксплуатацией участка платной дороги М-1 "Северный обход Одинцова".