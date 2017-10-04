Правительство увеличило субсидии регионам на 2,25 миллиарда

Выделенная сумма будет направлена на закупку техники и оборудования, создание новых и модернизацию действующих объектов в агропроме.

Правительство РФ увеличило субсидии регионам на 2,25 миллиарда рублей. Распоряжение о дополнительных выплатах подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Информация об этом появилась на сайте правительства.

Речь идёт о средствах для создания новых и модернизации действующих объектов в агропромышленном комплексе. Также эти деньги должны пойти на приобретение оборудования и техники.

— Предусмотрено предоставление в 2017 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы дополнительных субсидий на эти цели в размере 2250 миллионов рублей, — написано в распоряжении.

Субсидии распределили между бюджетами в тридцати восьми регионах.

Ранее глава Минсельхоза России заявлял, что наша страна может стать ведущей аграрной державой мира.