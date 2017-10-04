На космодроме Восточный начались испытания ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Испытания стартового комплекса начались на космодроме Восточный в Амурской области для проверки оборудования, которое будет использовано при новых запусках ракет "Союз-2". Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Отмечается, что ранее ракета-носитель "Союз-2" совместно с блоком "Фрегат" была установлена в стартовую систему.

— Проведены наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему, а также генеральные испытания систем ракеты космического назначения и разгонного блока "Фрегат", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 28 ноября должен состояться второй запуск с космодрома. Ожидается, что ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". А на декабрь намечен пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутниками мониторинга ЧС "Канопус".