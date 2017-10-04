Катки с искусственным льдом откроются в Москве уже через месяц

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Катки с искусственным льдом откроются в Москве уже через месяц

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Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Как обещают в администрации города, "если погода не преподнесёт сюрпризов", с 1 ноября в столице заработает 191 каток.

Мэрия планирует открыть катки с искусственным льдом в Москве уже 1 ноября. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— Если погода не преподнесёт нам сюрпризов, катки с искусственным льдом заработают 1 ноября, — заявил глава комплекса городского хозяйства.

Всего в столице 191 каток с искусственным льдом и 1283 катка — с естественным. Сейчас идёт подготовка необходимой инфраструктуры — освещения, пунктов проката, раздевалок, медпунктов, точек питания, туалетов.

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