Названы города с самыми кривыми и длинными улицами в России

Самая длинная нашлась в Перми, а самая извилистая — в Павловске. Москва признана городом с самым большим числом уникальных названий улиц.

Средняя длина улицы в России составляет 708 метров. В городах-миллионниках они чуть длиннее — в среднем 788 метров. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого "Яндексом" на основании данных сервиса "Яндекс. Карты". Были изучены 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктах без учётов совсем мелких.

Обладателем самой длинной улицы оказалась Пермь. Восточный Обход протянулся на 22,6 километра. Самую короткую назвать оказалось сложнее — слишком много претендентов. К примеру, переулок Титова в Ростове-на-Дону — всего 30 метров. Это самая короткая улица в российских городах.

Также в Ростовской области оказалась и самая кривая улица. Это Кольцевая в городе Морозовске. А самой извилистой признана Английская аллея в Павловске.

— Общая длина российских улиц — более 395 тысяч километров. Пешеходу, который движется со скоростью 5 километров в час и никогда не останавливается, понадобится более девяти лет, чтобы пройти по всем ним. За это время он сможет добраться по российским улицам до Луны — если, конечно, сначала вытянуть их по прямой, — рассказали в "Яндексе".

Интересные факты выяснились также по поводу названий улиц. Так, 10 названий можно найти в каждом регионе России. Это Комсомольские, Ленина, Октябрьские, Первомайские, Советские и так далее. В честь Москвы названы улицы в 1375 населённых пунктах, в некоторых — сразу несколько.

Больше всего улиц с уникальными названиями оказалось в Москве, причём их больше половины — 51%. Меньше всего уникальных названий в Самаре — 17%.