Космический юбилей. 60 лет назад был запущен первый спутник

Читайте также

Космический юбилей. 60 лет назад был запущен первый спутник

355

Фото: Wikipedia/NSSDC

Он проработал на околоземной орбите три месяца, перед тем как сгореть в слоях атмосферы.

В честь 60-летия космической эры 4 октября стартует международная космическая неделя. Именно в этот день в 1957 году с территории Советского Союза был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

Спутник ПС-1 выполнял свою функцию 92 дня. За это время он успел облететь вокруг Земли 1 440 раз и пролетел около 60 миллионов км, после чего сгорел в плотных слоях атмосферы.

Главной трудностью при создании первого в мире космического объекта учёные назвали получение оболочки правильной сферической формы. Её изготовили с помощью гидровытяжки, а герметичность полученной конструкции проверяли гелиевым течеискателем.

В честь юбилея вступления человечества в космическую эру в Кремле пройдёт концерт, где гостям покажут фильм "Салют-7" продюсера Сергея Сельянова и режиссёра Клима Шипенко, который основан на истории полёта космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

Стоит отметить, что сегодня на орбите Земли работает несколько тысяч спутников.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!