Космический юбилей. 60 лет назад был запущен первый спутник

Он проработал на околоземной орбите три месяца, перед тем как сгореть в слоях атмосферы.

В честь 60-летия космической эры 4 октября стартует международная космическая неделя. Именно в этот день в 1957 году с территории Советского Союза был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

С 60-летием космической эры! 4 октября 1957 был запущен первый в мире искусственный спутник Земли - https://t.co/3mMy3BuEDh. #Спутник60 pic.twitter.com/Ra4B9iCt82 — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 4, 2017

Спутник ПС-1 выполнял свою функцию 92 дня. За это время он успел облететь вокруг Земли 1 440 раз и пролетел около 60 миллионов км, после чего сгорел в плотных слоях атмосферы.

Главной трудностью при создании первого в мире космического объекта учёные назвали получение оболочки правильной сферической формы. Её изготовили с помощью гидровытяжки, а герметичность полученной конструкции проверяли гелиевым течеискателем.

Клуб Друзей Космонавтики поздравляет всех своих подписчиков и читателей с 60-летием начала Космической Эры человечества! #Спутник60 pic.twitter.com/ddIYLfgZrd — Друзья космонавтики (@tostarstogether) October 4, 2017

В честь юбилея вступления человечества в космическую эру в Кремле пройдёт концерт, где гостям покажут фильм "Салют-7" продюсера Сергея Сельянова и режиссёра Клима Шипенко, который основан на истории полёта космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

Стоит отметить, что сегодня на орбите Земли работает несколько тысяч спутников.