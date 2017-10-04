Mazda вернёт кроссовер CX-9 на российский рынок

Минимальная цена за автомобиль с автоматической коробкой составит 2,89 миллиона рублей.

Представители японской компании Mazda объявили о возвращении кроссовера СХ-9 в Россию. К нам привезут обновлённую версию. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Авто презентовали на сайте производителя.

Модель является самым крупным кроссовером от Mazda. Предшественник новинки не приобрёл популярности у россиян и покидал рынок два раза.

Дизайн авто стал агрессивнее. Машина получила увеличенную колёсную базу и большее пространство в салоне. Под капот поместили турбированный двигатель объёмом 2,5 литра. Его мощность достигает 230 лошадиных сил.

Минимальная цена, по которой россияне смогут приобрести кроссовер, — 2,89 миллиона рублей.

В июле американские эксперты признали самым безопасным кроссовер CX-5 от Mazda.