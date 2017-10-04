Квартальнов стал главным тренером клуба "Локомотив"

Российский хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов возглавит ярославский клуб КХЛ "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Ранее, с 2014 по 2017 год, Квартальнов тренировал клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.
О расторжении контракта ярославского клуба с теперь уже бывшим тренером Алексеем Кудашовым стало известно в понедельник. Вместе с ним команду покинули тренеры Александр Савченков и Андрей Козырев.
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, в 17 матчах набрав 26 очков.
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