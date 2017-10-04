Собчак объяснила, почему Поклонской должна понравиться "Матильда"

Журналистка подчеркнула, что царь в фильме показан лучше, чем он был на самом деле, поэтому картину можно считать промонархической.

Ксения Собчак заявила, что Наталье Поклонской должна понравиться "Матильда". Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме" после посещения премьерного показа фильма Алексея Учителя.

— Что удивило лично меня? Да то, что Поклонской этот фильм должен очень понравиться, надо её срочно на него пригласить! Царь показан лучше, а не хуже, чем он был на самом деле, и фильм в этом смысле можно считать промонархическим, — написала Собчак.

Также она подчеркнула, что режиссёр искренне любит царя и он сделал для идеализации его фигуры больше, чем Поклонская.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила в суд уточнённый иск против Учителя.