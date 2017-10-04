Два реактора крупнейшей АЭС мира признаны безопасными

Через несколько лет эти установки станции "Касивадзаки-Карива" смогут возобновить работу.

Правительство Японии признало безопасными два реактора атомной электростанции "Касивадзаки-Карива", которая является крупнейшей в мире. Это позволит вернуть их в работу, но по более строгим стандартам.

Эта АЭС была остановлена в 2007 году после землетрясения, которое привело к небольшому выбросу радиации. Перезапуск был отложен из-за аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году.

В докладе правительства отмечается, что результаты проверки шестого и седьмого реакторов будут вынесены на обсуждение общественности и специалистов. Официальное разрешение на запуск должно быть выдано через специальную процедуру. Ожидается, что реакторы начнут свою работу только через 3–4 года.