У сына основателя "Дон-строя" и "Нордстар тауэр" украли часы за два миллиона

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У сына основателя "Дон-строя" и "Нордстар тауэр" украли часы за два миллиона

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

 
Грабители проникли в комнату наследника известного бизнесмена-банкрота через окно особняка в Барвихе.

Неизвестные ограбили дом владельца девелоперской компании "Ривер тауэр" Максима Блажко, задолжавшего банку "Российский капитал" свыше восьми миллиардов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Добычей злоумышленников стали ювелирные часы Rolex стоимостью в два миллиона рублей, принадлежащие сыну бизнесмена, чья компания была признана банкротом.

Грабители проникли в комнату наследника известного бизнесмена через окно в особняке в Барвихе. На месте преступления были найдены отпечатки пальцев. Злоумышленников ищут.

Напомним, в июле текущего года арбитражный суд Москвы признал компанию "Ривер тауэр", подконтрольную девелоперу Блажко, банкротом. А в сентябре тот же вердикт был вынесен в отношении АО "Нордстар тауэр". До этого, в 2009 году, Блажко лишился своего главного строительного бизнеса "Дон-строй". Сам Блажко оценивает свои долги перед кредиторами на сумму около 60 миллиардов рублей.

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