Сибирский пианист умер во время исполнения "Лебединой верности"

В концертном зале, где произошла трагедия, музыкант проработал солистом почти полвека.

Заслуженный артист России, пианист Михаил Клейн умер на 72-м году жизни во время выступления на концерте в Иркутске.

— Музыкальная культура Приангарья понесла невосполнимую утрату. 3 октября 2017 года на 72 году жизни скоропостижно скончался пианист, заслуженный артист России Михаил Клейн, — говорится на официальной странице Иркутской областной филармонии в "Фейсбуке".

Отмечается, что музыкант исполнял джазовую фантазию "Это всё Россия" собственного сочинения и внезапно упал во время фрагмента "Лебединая верность".

Причины гибели пианиста устанавливаются. Коллеги сообщили, что на проблемы со здоровьем Клейн не жаловался. Прощание с музыкантом состоится 7 октября в концертном зале Иркутской областной филармонии, где он работал солистом с 1972 года.