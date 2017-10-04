ФБР допросит подругу стрелка из Лас-Вегаса

Пока речи об аресте не идёт. Согласно данным СМИ, незадолго до трагедии стрелок перевёл на счета женщины большую сумму денег.

Представители американского Федерального бюро расследований (ФБР) планируют допросить подругу Стивена Пэддока, который устроил массовое убийство в Лас-Вегасе 1 октября. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, незадолго до расстрела мужчина перевёл несколько десятков тысяч долларов на её счета. Пока ФБР планирует лишь допросить женщину, речи об аресте не идёт.

Её зовут Мэрилу Дэнли. Она гражданка Австралии. Во время расстрела в Лас-Вегасе она была на Филиппинах. По возвращении её прямо в аэропорту встретили агенты.

Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна своего номера в Лас-Вегасе вечером 1 октября. Погибло 59 человек. Это преступление признано самым кровавым в США из числа подобных.