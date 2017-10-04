Это более чем на 100% выполняет норму, установленную международным соглашением по сокращению добычи нефти.

Россия сократила добычу нефти на 346 тысяч баррелей в сутки за сентябрь 2017 года. Как сообщил министр энергетики Александр Новак, это более чем на 100% выполняет норму, установленную соглашением по сокращению добычи нефти.

— Да, больше 100% — 346 тысяч (баррелей. — Прим. ред.) в сентябре, — заявил Новак.

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ было заключено в конце прошлого года. По договорённости страны обязались увести с рынка 1,8 млн баррелей в сутки. При этом на Россию приходится 300 тысяч баррелей ежесуточно.