В Таиланде россиянина арестовали за распространение наркотиков

О том, что мужчина занимался сбытом запрещённых веществ, правоохранители узнали случайно. Изначально его задержали за нарушение визового режима.

Полицейские Таиланда арестовали россиянина Доната Геворгизова за распространение наркотиков в Паттайе. Об этом сообщает газета The Nation.

Отмечается, что изначально 35-летнего мужчину задержали за нарушение визового режима, так как его документы на нахождение в данной стране истекли ещё полтора года назад. Впоследствии правоохранители обнаружили в его съёмной квартире 1,46 кг марихуаны, а также 1,25 г метамфетамина.

Теперь Геворгизову предъявят обвинения как в серьёзном нарушении иммиграционного законодательства, так и в хранении и распространении наркотиков.