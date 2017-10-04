Познер призвал ТЭФИ сменить название и приз

Всё дело в обещании "о демократичности выбора жюри", которое известный журналист когда-то дал создателю "Орфея".

Телеведущий Владимир Познер написал открытое письмо организаторам премии ТЭФИ, в котором попросил их о смене названия конкурса и отказе от статуэтки "Орфей", созданной Эрнстом Неизвестным. Послание опубликовано на сайте Познера.

Он рассказал про обещание, которое он, ещё будучи президентом Академии российского телевидения (АРТ), сам давал скульптору Эрнсту Неизвестному, когда тот занимался статуэткой "Орфей". Известный журналист утверждает, что гарантировал демократичность при выборе финалистов и победителей премии. Если же "демократия выбора получателей "Орфея" не будет соблюдаться", то он обещал сделать всё, чтобы статуэтку перестали вручать.

Телеведущий уточнил, что все правила соблюдались, когда за награждение ТЭФИ отвечала Академия российского телевидения. Но затем её покинули Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и НТВ. Теперь, по мнению Владимира Познера, премия утратила смысл.

— В 2013 году был сформирован так называемый индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс ТЭФИ, заменив собой Академию российского телевидения, — написал журналист.

После состав жюри сократили вдвое. Владимир Познер уверен, что "за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения". В связи со всем телеведущий подметил, что Эрнст Неизвестный напомнил бы о данном когда-то обещании, будь он жив.

— Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором, — отметил Владимир Познер. — Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моём обещании.