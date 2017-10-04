Аксёнов отправил в отставку главу "Крымэнерго"

Его место займёт Алексей Тататаренков, который ранее был первым заместителем гендиректора компании.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам об увольнении гендиректора государственного предприятия "Крымэнерго" Виктора Плакиды. Он добавил, что причиной такого решения послужили вопросы исполнительской дисциплины и реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию полуострова.

— Программа по строительству сетей в аэропорту Симферополя была провалена полностью. Вопросов на самом деле больше, чем ответов, — сказал Аксёнов.

Он также отметил, что по данному факту будет проведено служебное расследование.

Должность главы "Крымэнерго" теперь займёт Алексей Тататаренков, который ранее был первым заместителем гендиректора предприятия.