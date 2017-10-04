Аксёнов отправил в отставку главу "Крымэнерго"

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам об увольнении гендиректора государственного предприятия "Крымэнерго" Виктора Плакиды. Он добавил, что причиной такого решения послужили вопросы исполнительской дисциплины и реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию полуострова.
— Программа по строительству сетей в аэропорту Симферополя была провалена полностью. Вопросов на самом деле больше, чем ответов, — сказал Аксёнов.
Он также отметил, что по данному факту будет проведено служебное расследование.
Должность главы "Крымэнерго" теперь займёт Алексей Тататаренков, который ранее был первым заместителем гендиректора предприятия.
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