Мадуро пообещал, что Венесуэла погасит долг перед РФ

Президент республики также заявил, что сейчас обсуждается возможность реструктуризации долга.

Венесуэла погасит долг перед Россией, обсуждается вопрос о его реструктуризации, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своего визита в Москву.

— Любое финансовое обязательство перед любым банком или государством может быть реструктурировано. Этот вопрос мы обсуждали с нашим министром экономики и финансов, у нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в России и принимает участие в форуме "Российская энергетическая неделя".