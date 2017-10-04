Верховный суд не стал менять приговор фигуранту "болотного дела" Белоусову

Ранее он отбыл более двух лет за участие в столкновениях с полицией и сейчас находится на свободе.

Президиум Верховного суда РФ признал законным приговор Ярославу Белоусову, который был осуждён за участие в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.

Президиуму было поручено проверить законность вынесенного приговора, после того как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) нашёл нарушения четырёх статей Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении дела.

Напомним, в беспорядках на Болотной площади обвиняются почти три десятка человек. Один из них, Ярослав Белоусов, в феврале 2014 года был приговорён Замоскворецким районным судом Москвы к двум с половиной годам лишения свободы, позже срок был сокращён на три месяца. В сентябре 2014 он был освобождён в связи с отбытием срока в СИЗО, после чего подал жалобу о нарушении прав в ЕСПЧ. Страсбург вынес приговор в пользу Белоусова и обязал Россию выплатить ему €12,5 тысячи. В марте 2017 года решение вступило в силу.