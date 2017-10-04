Песков заявил, что спецслужбы занимаются вопросом о захваченных ИГИЛ россиянах

Представитель Кремля подчеркнул, что информация об установлении личности мужчины пока носит неофициальный характер.

В Кремле прокомментировали видео с захваченными в Сирии россиянами, распространённое ИГИЛ*. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация об их личности и гражданстве пока не подтверждена. Ею занимаются спецслужбы.

— Соответствующие российские службы, конечно же, будут использовать все возможности для установления их гражданства, — заявил Песков.

Он добавил, что в Москве, безусловно, озабочены судьбой этих граждан, и обратил внимание, что пока сообщения об опознанной личности одного из них являются неофициальными.

— Информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны, — заверил Песков.

Напомним, на видео от ИГИЛ показаны двое мужчин. Один из них заявляет, что он выходец из Ростовской области, попавший в плен ИГИЛ. Он также называет имя другого мужчины, который всё время молчит. В Минобороны РФ опровергли информацию о том, что российские военнослужащие попали в плен к боевикам.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.