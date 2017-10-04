Один из попавших в плен ИГИЛ россиян был бойцом "Частной военной компании"

Отмечается, что ранее он служил контрактником в армии, затем ушёл в ЧВК и отправился воевать в Сирию.

Роман Заболотный, видео с которым накануне было опубликовано ИГИЛ*, был бойцом Частной военной компании. Как сообщается в телеграм-канале Mash, он несколько лет служил в российской армии по контракту, а затем якобы был отправлен в центр подготовки спецназа ГРУ в Молькино, где, как отмечается, находится база так называемой "Частной военной компании Вагнера" — группы добровольцев, действующих на территории Сирии на стороне правительства Башара Асада.

По данным Mash, специализация Заболотного — мотострелковые войска и противовоздушная оборона. После подготовки на базе два месяца назад он якобы уехал в Сирию.

Ранее Лайф писал, что в "Боевом братстве" опознали другого мужчину, показанного на видео ИГИЛ, — Григория Сурканова.

В Минобороны опровергли захват российских военных боевиками ИГИЛ. В ведомстве утверждают, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями военнослужащих ВС РФ в Сирийской Арабской Республике, не было.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.