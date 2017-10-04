Два метра за 180 тысяч. Диана Шурыгина выбрала торт для своей свадьбы

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Два метра за 180 тысяч. Диана Шурыгина выбрала торт для своей свадьбы

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Диана Шурыгина. Фото Instagram

Героиня громких скандалов, выходит замуж за телеоператора Первого канала Андрея Шлягина.

В телеграм-канале Life Shot появился эскиз торта на свадьбу скандально известной "жертвы изнасилования" Дианы Шурыгиной. Высота десерта составит 1 метр 82 сантиметра, украшать его будет светодиодная подсветка. Стоимость торта — 182 тысячи рублей.

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Приготовлением десерта звёздный московский кондитер Алекс Куш занялся ещё вчера. Накануне были испечены коржи с миндальной крошкой. Сегодня торт начинают собирать и украшать белым шоколадом. Основными цветами десерта будут белый, серебряный и голубой. Как говорит Куш, таково было желание Дианы, при этом молодая невеста не капризничала — эскиз торта согласовали с первого раза.

Главным украшением многоярусного десерта будет сердечко в кольце, подсвеченное светодиодами. На свадьбу 18-летней скандальной девушки приглашены 80 гостей.

Напомним, 18-летняя Диана Шурыгина, героиня громких скандалов, выходит замуж за телеоператора "Первого канала" Андрея Шлягина. Свадьба состоится завтра.

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