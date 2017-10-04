Незаконное проникновение. Хакеры научились взламывать секс-игрушки

Cовременные устройства могут быть взломаны хакерами и нанести вред владельцу из-за такого вторжения.

Эксперт по интернет-безопасности Алекс Ломас назвал главную опасную уязвимость умных секс-игрушек. Как пишет The New York Post, он напомнил, что умные эротические гаджеты при помощи Bluetooth способны связываться со смартфонами. У них есть сетевые имена, очень часто они стандартные, к примеру, часто используемое — LVS-Z001.

Защита от вторжения злоумышленников у таких устройств очень слабая, поэтому доступ к ним открыт буквально для любого близлежащего смартфона. Получив право управления гаджетом, некто может изменить режим его работы, тем самым навредив хозяину устройства.

В последние годы умные секс-девайсы становятся всё популярнее. В августе один из производителей секс-роботов рассказал о предпочтениях своих клиентов при выборе гаджета для удовольствия.