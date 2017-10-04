Жители Обнинска пожаловались на цыган, торгующих с рук поддельными биткоинами

Читайте также

Жители Обнинска пожаловались на цыган, торгующих с рук поддельными биткоинами

12311

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Уличные торговцы якобы пообещали потерпевшим "навар" за счёт резкого скачка курса криптовалюты, однако проданные монеты оказались фальшивками.

Семья из города Обнинска Калужской области пожаловалась в соцсетях на мошенников "цыганской наружности", торгующих с рук поддельными биткоинами.

— Около Аксёновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткоины, — написала в группе "Типичный Обнинск" Мария Смирнова. — Муж купил две штуки на 1000 рублей, пришёл домой — оказались подделкой.

Под этим постом в соцсетях развернулось активное обсуждение. Доверчивым гражданам посоветовали "сперва гуглить, а потом покупать" и предложили выставить сувенирные монеты на сайт объявлений "Авито" в надежде, что на легенду о "биткоинах" поведётся кто-нибудь ещё.

Некоторые заподозрили, что история о цыганских "криптобаронах" является фейком. Проверить эту информацию пока не представляется возможным.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!