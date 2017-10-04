В Кремле заявили, что РФ продолжит прикладывать усилия к урегулированию в Сирии

Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал сегодня журналистам.

Россия продолжит прикладывать усилия к сирийскому урегулированию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что Россия активно вовлечена в процесс сирийского урегулирования, безусловно, в русле борьбы с терроризмом и поддержки государственной целостности Сирийской Арабской Республики эти усилия России будут продолжаться. А насколько эти усилия незаменимы, наверное, оценивать не нам, а государствам этого региона, — сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Россия — активная участница всех основных процессов, которые происходят на Ближнем и на Среднем Востоке.