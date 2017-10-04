Джигурду уличили в измене Анисиной с состоятельной итальянкой

Эпатажный артист заявил, что верен "душе своей венчанной жены", несмотря на откровенные танцы с Донной Луной.

Между недавно помирившимися Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной встала состоятельная итальянка. Узнав об измене, фигуристка решила выгнать бывшего мужа из дома. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Пара познакомилась на съёмках передачи о драгоценных камнях. Донна Луна, так зовут разлучницу, является дизайнером ювелирных украшений, а также актрисой. Сообщается, что у итальянки российские корни.

Стоит отметить, что эпатажный артист отрицает связь с Донной Луной, что не помешало ему разместить их совместные танцы на собственной странице в "Инстаграме".

— Анисина — моя венчанная жена! Я верен её душе. Но на физическом уровне мы разведены по её желанию, — написал артист.

Ранее Джигурда и Анисина, помирившись после громкого развода в конце ноября прошлого года, заявили о намерении завести третьего ребёнка. Певец утверждал, что его чувства к бывшей супруге не угасли.