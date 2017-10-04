Джигурду уличили в измене Анисиной с состоятельной итальянкой

Между недавно помирившимися Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной встала состоятельная итальянка. Узнав об измене, фигуристка решила выгнать бывшего мужа из дома. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Пара познакомилась на съёмках передачи о драгоценных камнях. Донна Луна, так зовут разлучницу, является дизайнером ювелирных украшений, а также актрисой. Сообщается, что у итальянки российские корни.
Стоит отметить, что эпатажный артист отрицает связь с Донной Луной, что не помешало ему разместить их совместные танцы на собственной странице в "Инстаграме".
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR❤️ Анисина - моя венчанная ЖЕНА! Я верен Её ДушЕ. Но на физическом уровне мы разведенЫ по Её желанию! Так, что я танцую с кем хочу и как хочу... И в междуножные хРАмы женщин даже мыслей не допускаю заходить! Я сублимирую сексуальную энергию, позволяя себе в танце (и не только) обнимать, тискать - ТАНТРИТЬ и других БогИнь... Но если Анисина влюбится в другого мужчину, я Её мирно, без скандалов отпущу (10 лет назад я тоже самое Марине говорил), ибо люблю эту уникальную ЖЕНЩИНУ божественной ЛЮБОВЬЮ!!! ❤️ Буду я Тобой любИм или нет, будешь Ты со мной иль с другИм - но мы вместе, из века в век - в СЕРДЦЕ БОГА Любовь творим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #дондавид #джигурда #анисина #marinaanissina #джа #любовь #love #полёт #оккультизм #маги #donnaluna @donnalunavenezia #танец #магия #эзотерика #зов
— Анисина — моя венчанная жена! Я верен её душе. Но на физическом уровне мы разведены по её желанию, — написал артист.
Ранее Джигурда и Анисина, помирившись после громкого развода в конце ноября прошлого года, заявили о намерении завести третьего ребёнка. Певец утверждал, что его чувства к бывшей супруге не угасли.
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