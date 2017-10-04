На заводах Nissan в Японии прошли обыски

Власти страны подозревают, что сотрудники автоконцерна не имели необходимой квалификации для того, чтобы проводить проверку безопасности автомобилей.

На двух заводах автоконцерна Nissan в японских префектурах Киото и Тотиги прошли обыски. Необходимость обысков власти Японии объяснили несоответствием проверок автомобилей перед продажей законодательству страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, сотрудники Nissan не имели необходимой квалификации для того, чтобы проводить подобные проверки. Власти Японии подозревают наличие нарушений на шести заводах компании.

Информацию об обысках агентству подтвердили и в самом Nissan. Сейчас автоконцерн расследует проверки автомобилей на безопасность.