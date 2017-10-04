Составлен рейтинг лучших школ России

Читайте также

Составлен рейтинг лучших школ России

3653

 Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко

О самых образцовых учебных заведениях страны журналистам рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Первое место в топе 500 лучших школ России 2017 года занял Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.

Второе место второй год подряд достаётся Республиканскому лицею для одарённых детей в Саранске. Третье место заняла средняя общеобразовательная школа № 179 Москвы.

На пятом и четвёртом местах оказались также столичные учебные заведения — лицей № 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики" соответственно.

По словам Голодец, важными критериями для составления рейтинга являются количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад, а также результаты школьников по итогам аттестации в девятом классе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!