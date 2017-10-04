Составлен рейтинг лучших школ России

Первое место в топе 500 лучших школ России 2017 года занял Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.
Второе место второй год подряд достаётся Республиканскому лицею для одарённых детей в Саранске. Третье место заняла средняя общеобразовательная школа № 179 Москвы.
На пятом и четвёртом местах оказались также столичные учебные заведения — лицей № 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики" соответственно.
По словам Голодец, важными критериями для составления рейтинга являются количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад, а также результаты школьников по итогам аттестации в девятом классе.
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