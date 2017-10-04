Появилось первое в истории панорамное видео из открытого космоса

Опубликовано первое панорамное видео из открытого космоса. Его сняли члены экипажа Международной космической станции во время работы в скафандрах.
Космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский провели съёмку 17 августа в рамках проекта Spacewalk 360. Это совместная работа федерального космического агентства Роскосмос, телеканала RT и ракетно-космической корпорации "Энергия".
Видео презентовали в Музее космонавтики, который расположен на ВДНХ. Показ приурочен к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.
Эти кадры показывали в специальном VR-кинотеатре. Всем были предложены очки виртуальной реальности.
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