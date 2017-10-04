Турецкие томаты пустят в Россию не раньше 2018 года

Поставки начнутся в период межсезонья и не превысят 50 тысяч тонн продукции в год, уточнили в Минсельхозе.

Россия откроет свой рынок для турецких томатов в 2018 году, однако объёмы поставок будут ограничены. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Российской энергетической недели. По его словам, Минсельхоз предлагает ограничить норму продукции, ввозимую в Россию, на уровне 50 тысяч тонн турецких томатов в год. В правительстве против предложенных ограничений, по-видимому, не возражают.

В свою очередь, глава ведомства Александр Ткачев в эфире "России 24" рассказал, что турецкие овощи будут поставляться в нашу страну в период межсезонья.

— Мы с турецкими коллегами договорились, что это будет в межсезонье — ранняя весна, зима, — то есть тогда, когда у нас, к сожалению, в силу погодных условий эта продукция не растёт, — уточнил глава Минсельхоза.

Напомним, поставки турецких томатов в Россию были запрещены с января 2016 года, после того как в ноябре 2015-го в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.