Россияне рассказали, что больше всего ценят в школьных учителях

По мнению опрошенных, настоящему педагогу должны быть присущи доброжелательность, компетентность и любовь к детям.

Школьный учитель, по словам россиян, в первую очередь должен быть доброжелательным и любить детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, около трети респондентов — 30% — считают доброжелательность главным качеством педагога. Почти столько же — 28% — назвали компетентность. Ещё 26 процентов проголосовали за любовь к детям. Россияне также полагают, что учитель должен быть терпеливым (13%), справедливым (11%), в целом образованным человеком (16%) и хорошим психологом (13%).

Наряду с этим почти половина опрошенных — 42% — считает, что педагоги утрачивают уважение в обществе. Желанность профессии для детей россияне оценили на 2,86 балла из пяти возможных, а доходность профессии, по мнению граждан, составила всего 2,33 балла.

Сообщается, что в опросе приняло участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.