Глава ФСБ рассказал о планах ИГИЛ создать всемирную террористическую сеть

Новые опорные пункты боевиков уже появляются в Афганистане, Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии.

Международные террористические организации намерены создать целую сеть опорных пунктов боевиков, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, потерпев поражение в Сирии, боевики перемещаются в Афганистан, новые опорные пункты также создаются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии.

По словам Бортникова, причиной смены курса стало то, что боевики "практически потерпели поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака".

— Главари ИГИЛ и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети, — сказал Бортников.

Особенностью "автономного джихада", по данным ФСБ, будет то, что бандглавари призовут своих сторонников в разных государствах не выезжать в Сирию и Ирак, а наносить точечные удары по своей стране и устраивать показательные теракты против мирного населения.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда