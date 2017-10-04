В Кремле назвали возможную тему встречи Путина с королём Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прибудет в Москву с официальным визитом завтра, 5 октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал одну из возможных тем встречи Путина с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

— Можно предположить, что также будет на повестке дня, — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли на встрече лидеров двух государств обсуждаться тема военно-технического сотрудничества.

Ранее в Кремле рассказали, чего ждут от визита короля Саудовской Аравии в Москву, который состоится завтра, 5 октября. Накануне Песков также заявлял журналистам, что отношения с Эр-Риядом являются для России отдельным вектором внешней политики.